Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war die Germania Olvenstedt I gegenüber der SV Union Heyrothsberge machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Vor 60 Zuschauern hat sich das Team von Bastian Lehfeld mit 0:3 (0:1) gegen Heyrothsberge eine Niederlage eingestehen müssen.

Marcus Schlüter (SV Union Heyrothsberge) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Die Germania Olvenstedt I musste einmal Gelb hinnehmen (68.). Das zweite Tor konnten die Biederitzer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Schlüter den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 28

Germania Olvenstedt I liegt 0:2 im Rückstand – 70. Minute

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Tom Raue den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 erweiterte (72.). Damit war der Triumph der Biederitzer gesichert. In Spielminute 76 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt I – SV Union Heyrothsberge

Germania Olvenstedt I: Herrmann – Puchowka, Elling (46. Frank), Mucke, Münich (62. Nuraj), Neumann, Wirdel, Schröter, Müller, Sevcov

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Raue, Wöhler, Gropius, Schlüter (72. Hrachowitz), Hanke, Schäfer, Kloska, Sensenschmidt (61. Thorand), Taube, Voelckel

Tore: 0:1 Marcus Schlüter (14.), 0:2 Marcus Schlüter (70.), 0:3 Tom Raue (72.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Neo Bergmann, Thomas Lehmann; Zuschauer: 60