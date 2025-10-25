Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der BSV 79 Magdeburg gegenüber dem MSC Preussen machtlos und wurde mit 2:5 (1:1) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Der BSV 79 Magdeburg und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:5 (1:1).

Illia Kompaniiets (MSC Preussen) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Philipp Glage den Ball ins Netz.

Minute 45+1 BSV 79 Magdeburg und MSC Preussen im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Hossein Rezai/Preussen (67.), gefolgt von Illia Kompaniiets (MSC Preussen) in Minute 68, 80 und Alain Zidane Nsangou (BSV 79 Magdeburg) in Minute 86. Spielstand 4:2 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Nach wenigen Momenten gelang es Azad Kidw, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:5 auszubauen (87.).

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – MSC Preussen

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Spiering (56. Hilgendorf), Nsangou, Krüger (77. Youdom Takaw), Kokert (66. Baumann), Bansemer, Gröschner, Ngou, Glage, Wolde, Ellrich (77. Heyse)

MSC Preussen: Ademovic – Al Mounif, El Zayat, Heinrich (63. Tischer), Al Mori (75. Kidw), Hussen Gahdo (63. Rezai), Kompaniiets (84. Chebli), Farho, Preuss, Jahjah, Dervishaj

Tore: 0:1 Illia Kompaniiets (25.), 1:1 Philipp Glage (45.+1), 1:2 Hossein Rezai (67.), 1:3 Illia Kompaniiets (68.), 1:4 Illia Kompaniiets (80.), 2:4 Alain Zidane Nsangou (86.), 2:5 Azad Kidw (87.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Zörner, Maximilian Port; Zuschauer: 24