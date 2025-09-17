Fußball-Landesklasse 2: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber MSC Preussen vor 1.433 Zuschauern gegen den SV Groß Santersleben I mit einem überragenden 7:1 (3:1) durch.

Magdeburg/MTU. Die Magdeburger haben am Mittwoch dem Kontrahenten aus Groß Santersleben ganze sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Janek Monsch (Möser) eine Gelbe Karte an die Gäste (26.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Ihab El Zayat das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Magdeburger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Besim Gjoci der Torschütze (36.).

MSC Preussen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 36

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der MSC Preussen steckte jetzt einmal Gelb ein. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Gjoci konnte in Minute 44 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Groß Santersleben I. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Santersleber zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Artem Kulinich traf für Preussen in Minute 49, Majed Al Mori in Minute 59 und Ihab El Zayat in Minute 69. Spielstand 6:1 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Magdeburger durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Justin Volkmer ersetzte Majed Al Mori und Illia Kompaniiets kam rein für Artem Kulinich. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Shahin Farho den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:1 festigte (86.). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert. Der MSC Preussen sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Groß Santersleben I

MSC Preussen: Ademovic – El Zayat, Dervishaj, Norenko (70. Farho), Preuss, Haxhiu, Al Mori (70. Volkmer), Chebli (60. Jibril), Gjoci (60. Hussen Gahdo), Kulinich (70. Kompaniiets), Tischer

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Al Houri, Otto, Adjioski (46. Pina Fernandes), Qorbani, Madaus, Lange, Alicke (61. Fateh), Tafere, Delleh (38. Eftindjioski), Ilijoski

Tore: 1:0 Ihab El Zayat (33.), 2:0 Besim Gjoci (36.), 3:0 Besim Gjoci (44.), 3:1 Martin Eftindjioski (45.+2), 4:1 Artem Kulinich (49.), 5:1 Majed Al Mori (59.), 6:1 Ihab El Zayat (69.), 7:1 Shahin Farho (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Andreas Zepter, Maik Taube; Zuschauer: 1433