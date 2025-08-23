Kantersieg für den TSV Niederndodeleben: Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den SV Eintracht Gommern einfahren. Vor 100 Zuschauern gewann das Team 6:0 (5:0).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Tony Lüddeckens für Niederndodeleben traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Lüddeckens (19.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lüddeckens traf in Minute 35, Jan Frank in Minute 42 und Kenneth-Leif Husnik in Minute 44. Spielstand 5:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Niederndodeleben steckte einmal Gelb ein. Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler.

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Pause. Sieben Minuten nach Anstoß gelang es Lüddeckens, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 zu erweitern (52.). In Spielminute 61 handelte sich der TSV Niederndodeleben noch eine Gelbe Karte ein. Der TSV Niederndodeleben rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Eintracht Gommern

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski (50. Gottschalk), Lüddeckens (67. Jebsen), K. Husnik (58. Merres), Dreiling (58. K. Husnik), Ferl, Müller (58. Bergmann), Schott, Ahlemann, Frank, Nötzold

SV Eintracht Gommern: Anders (46. Meyer) – Tuente (75. Schäfer), Schellbach, Hübener, Sindermann, Baumbach, Napiontek, Knobloch, Hoppe (71. Shadramabpardeh), Schmidt, Randel

Tore: 1:0 Tony Lüddeckens (5.), 2:0 Tony Lüddeckens (19.), 3:0 Tony Lüddeckens (35.), 4:0 Jan Frank (42.), 5:0 Kenneth-Leif Husnik (44.), 6:0 Tony Lüddeckens (52.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Fynn Stahnke, Cedric Kahl; Zuschauer: 100