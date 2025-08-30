Für den Magdeburger SV Börde endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 1:2 (1:2).

Magdeburg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Gastgeber des Magdeburger SV Börde am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem SV Seilerwiesen Magdeburg verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:2).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Die Magdeburger konterten in der 29. Minute. Diesmal war Kai Rathsack der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Magdeburger SV Börde Kopf an Kopf mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 29

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Daniel Stridde (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (42.). Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Seilerwiesen Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Markowski – Johne (59. Wesemeier), Berlin, Boeke (83. Köhler), Blümel, Müller, Rhode, T. Wolff, Horstkötter (61. Fritsch), M. Wolff, Gallert (74. Lange)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Rathsack, Meyer (46. Buschmann), Grzenda, Kühn, Zoll (81. Lücke), Gropius (74. Lentz), Skorsetz, Stridde, Rittmeister, Theele

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (1.), 1:1 Kai Rathsack (29.), 1:2 Daniel Stridde (42.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Ralf Wondratschek, Torsten Meiners; Zuschauer: 47