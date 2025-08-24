Ein 2:2 (2:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Möckeraner Turnverein und JSG Preussen Magdeburg am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Möckern/MTU. Der Möckeraner Turnverein und die JSG Preussen Magdeburg haben sich am Sonntag in einer spannenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:1).

Florian Kulms (Möckeraner Turnverein) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Ivan Chornobay (24.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für Möckeraner Turnverein – 24. Minute

JSG lag 2:0 zurück. In Minute 33 jedoch wendete sich das Blatt: Freddy Kittler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

34 Minuten nach der Pause konnte Kittler (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erreichen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Preussen Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Roten Karte (92.). Die Möckeranerer haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – JSG Preussen Magdeburg

Möckeraner Turnverein: J. K. Ott – Kulms, Ehret, Alshaman (70. Alalo), Otte, Thunert, Paulo, Kollek, Herrmann, Chornobay, Sidibe

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Göricke, Hahn, Zellner (53. Ritter), (46. Tuchen), Kopke (46. Klatt), Nolte, Wolf, Haloum (67. Stodolka), Kittler, Heyer

Tore: 1:0 Florian Kulms (19.), 2:0 Ivan Chornobay (24.), 2:1 Freddy Kittler (33.), 2:2 Freddy Kittler (79.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 25