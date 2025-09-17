Mit einer Niederlage für den SV 1889 Altenweddingen endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:1 (0:0).

Sülzetal/MTU. Am Mittwoch endete das Spiel zwischen SV 1889 Altenweddingen und TSG Grün-Weiß Möser I mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 152 Zuschauer waren im Klemens-Fendler-Sportforumrum live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Möser. Neun Minuten vor Schluss brachte Tim Thiele die Gäste in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.45 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – TSG Grün-Weiß Möser I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Schwarz, Winkelmann, Mootz (76. L. Thielecke), Selent, Rein (46. Schubert), Harnau, Wendland, Krüger, Nord, Junge (76. T. R. Thielecke)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rick (76. Jordan), Thiele, Rieche (53. Kloska), Sachs, Rölke, Pilz, Karbe (83. Eickhoff), Jentzsch, Küllmey, Kloska

Tore: 0:1 Tim Thiele (81.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Niklas Stoye; Zuschauer: 152