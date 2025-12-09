Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg heimste der TSV Niederndodeleben am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Irxleben/MTU. Niederndodeleben – Magdeburg: Nachdem der TSV Niederndodeleben an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (1:1).

In Minute 11 schoss Mark Schröder das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor des Spiels. Diesmal war Spieler Nummer 14 der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 17.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

TSV Niederndodeleben und SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 45+2

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Spieler Nummer 14, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Niederndodelebener Team den Sieg zu bescheren (58.). Die Niederndodelebener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Seilerwiesen Magdeburg

TSV Niederndodeleben: –

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Grzenda, Gropius, Tamaan (82. Tilche), Kühn, Zoll, Stridde, Schröder, Theele, Dreiling (90. Ebeling), Skorsetz (85. Lücke)

Tore: 0:1 Mark Schröder (11.), 1:1 (45.+2), 2:1 (58.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Sven Rießling, Nils Hoffmann; Zuschauer: 63