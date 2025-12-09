Einen 3:2 (1:2)-Heimerfolg gegen den MSC Preussen fuhr der SSV Samswegen 1884 am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Samswegen/MTU. Der SSV Samswegen 1884 und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (1:2).

Spieler Nummer 5 (SSV Samswegen 1884) netzte 16 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Ihab El Zayat (21.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Hossein Rezai für Preussen (25.). Die Partie blieb spannend. Julian Kober traf für Samswegen (69). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Kober (Samswegen) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Börder Elf erzielen (83.). Die Gegner vom MSC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – MSC Preussen

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Ermisch, Nagel (84. Mazlomi), Wagner (84. Engler), Bartsch, Herbst (53. Kober), Feyer (89. Jahns), Resch, Lehmann, Gamroth

MSC Preussen: Thiem – Heinrich (46. Kulinich), Jibril, Preuss, Norenko, Al Mori (67. Kompaniiets), El Zayat, Kidw, Rezai, Farho, Tischer

Tore: 1:0 (16.), 1:1 Ihab El Zayat (21.), 1:2 Hossein Rezai (25.), 2:2 Julian Kober (69.), 3:2 Julian Kober (83.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Pia Lotta Hoffmann-Kurajew, Elfi Schwander; Zuschauer: 32