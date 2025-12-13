Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Gastgeber Roter Stern Sudenburg gegen den TSV Niederndodeleben ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Kräftemessen zwischen Roter Stern Sudenburg und TSV Niederndodeleben endet mit Remis 2:2

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der TSV Niederndodeleben haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (1:0).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Oliver Böttcher das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Die Berliner konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Bjarne Arthur Biermanski der Torschütze (70.).

Minute 70 Roter Stern Sudenburg auf Augenhöhe mit TSV Niederndodeleben – 1:1

Unentschieden. Niederndodelebens Biermanski konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Bereits zwei Spielminuten später konnte David Abraham (Stern) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Stern erzielen (78.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Niederndodeleben

Roter Stern Sudenburg: Barth – Zen Al Abeden (46. Felgenhauer), Spilgies, Unger (23. Henkel), Riedel, Wildenhof, Abraham, Gläser (72. Janik), Böttcher, Schimmelpfennig (80. Freise), Hennings

TSV Niederndodeleben: Willner – Jebsen, Lüddeckens, Bergmann (63. Husnik), Dreiling (57. Müller), Ahlemann (81. Komorous), Mai (63. Farkas), Gottschalk, Schott (46. Ferl), Biermanski, Frank

Tore: 1:0 Oliver Böttcher (7.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (70.), 1:2 Bjarne Arthur Biermanski (76.), 2:2 David Abraham (78.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Felix Müller; Zuschauer: 60