Der Magdeburger SV Börde sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den MSC Preussen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Es waren bereits 26 Minuten des Spiels vergangen, als David Berlin für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Hossein Rezai den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Berlin den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Magdeburg sicherte (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der Magdeburger SV Börde hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Schüßler, Fritsch (87. Rhode), Gallert, Berlin, Boeke, Beyer, Blümel (77. Witt), Köhler (90. Markowski), Jakuszeit (65. Schuster), Wesemeier

MSC Preussen: Thiem – Hussen Gahdo (66. Norenko), Farho, Jibril, Preuss, Kompaniiets (85. Kidw), El Zayat (72. Al Mori), Rezai (85. Volkmer), Dervishaj, Tischer (46. Kulinich), Jahjah

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15