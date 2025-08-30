Für den Magdeburger SV Börde endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 1:2 (1:2).

Magdeburg/MTU. Die Begegnung zwischen dem Magdeburger SV Börde und dem SV Seilerwiesen Magdeburg hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten auf und entschieden das Match schließlich mit 1:2 (1:2) für sich.

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten in der 29. Minute. Diesmal war Kai Rathsack der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Minute 29 Magdeburger SV Börde gleichauf mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1

Schon in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Daniel Stridde, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Magdeburger Team den Sieg zu bescheren (42.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Seilerwiesen Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Markowski – Gallert (74. Lange), Johne (59. Wesemeier), Berlin, Boeke (83. Köhler), Rhode, Blümel, M. Wolff, T. Wolff, Müller, Horstkötter (61. Fritsch)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Kühn, Zoll (81. Lücke), Meyer (46. Buschmann), Theele, Stridde, Rittmeister, Rathsack, Grzenda, Gropius (74. Lentz), Skorsetz

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (1.), 1:1 Kai Rathsack (29.), 1:2 Daniel Stridde (42.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Ralf Wondratschek, Torsten Meiners; Zuschauer: 47