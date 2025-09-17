Fußball-Landesklasse 2: Am Mittwoch setzte sich der Gastgeber MSC Preussen vor 1.433 Zuschauern gegen den SV Groß Santersleben I mit einem überlegenen 7:1 (3:1) durch.

Magdeburg/MTU. Die Magdeburger haben am Mittwoch dem Rivalen aus Groß Santersleben souveräne sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Janek Monsch (Möser) eine Gelbe Karte an die Gäste (26.). Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Ihab El Zayat für Preussen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Besim Gjoci (36.) erzielt wurde.

MSC Preussen führt mit 2:0 – Minute 36

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der MSC Preussen musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Gjoci konnte in Minute 44 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Groß Santersleben I. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Santersleber zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Artem Kulinich traf für Preussen in Minute 49, Majed Al Mori in Minute 59 und Ihab El Zayat in Minute 69. Spielstand 6:1 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Magdeburger durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Justin Volkmer kam rein für Majed Al Mori und Illia Kompaniiets für Artem Kulinich. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Shahin Farho den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 ausbaute (86.). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert. Die Magdeburger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Groß Santersleben I

MSC Preussen: Ademovic – El Zayat, Kulinich (70. Kompaniiets), Al Mori (70. Volkmer), Norenko (70. Farho), Chebli (60. Jibril), Haxhiu, Tischer, Preuss, Gjoci (60. Hussen Gahdo), Dervishaj

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Qorbani, Tafere, Madaus, Alicke (61. Fateh), Lange, Ilijoski, Otto, Al Houri, Delleh (38. Eftindjioski), Adjioski (46. Pina Fernandes)

Tore: 1:0 Ihab El Zayat (33.), 2:0 Besim Gjoci (36.), 3:0 Besim Gjoci (44.), 3:1 Martin Eftindjioski (45.+2), 4:1 Artem Kulinich (49.), 5:1 Majed Al Mori (59.), 6:1 Ihab El Zayat (69.), 7:1 Shahin Farho (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Andreas Zepter, Maik Taube; Zuschauer: 1433