Für den MSC Preussen endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV 1889 Altenweddingen mit 0:1 (0:0).

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen MSC Preussen und SV 1889 Altenweddingen mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 275 Zuschauer waren im Heinrich-Germer-Stadion live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann brachte Florian Dethlefsen via Strafstoß die Gäste in Führung (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Der MSC Preussen rutschte auf Platz 16.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV 1889 Altenweddingen

MSC Preussen: Ademovic – Al Mounif (80. Kidw), Norenko, Chebli (68. Haxhiu), Preuss, El Zayat, Kompaniiets, Kulinich, Dervishaj, Jibril, Al Mori (32. Farho)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Deike, Zywotek (90. Thielecke), Schwarz, Selent, Krüger (90. Tschepe), Winkelmann, Rein (60. Junge), Dethlefsen, Harnau, Mootz (90. Krause)

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (78.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 275