Die Magdeburger starten mit einem 33:29-Sieg beim TBV Lemgo in die neue Saison. Omar Ingi Magnusson war dabei in absoluter Wurflaune und war mit 15 Toren der überragende Mann.

Lemgo - Wenn Gäste-Teams gewinnen, ist es nach Spielende eher ruhig in der Halle. Aber in der Lemgoer Arena ging trotzdem die Post richtig ab. Denn rund 200 SCM-Fans waren mit nach Ostwestfalen gereist – und konnten mit ihrem Team einen gelungenen Saisonauftakt feiern. Mit 33:29 (14:9) setzten sich die Grün-Roten vor 4.308 Zuschauern beim TBV durch.

Schon in den ersten Minuten machten die Magdeburger deutlich, wer hier als Sieger die Platte verlassen wird. Hinten stand der Block mit Magnus Saugstrup und Elvar Örn Jonsson und vorne machte Omar Ingi Magnusson aus jeder Chance ein Tor. Mit vier Treffern des Isländers und drei Paraden von Sergey Hernandez stand es in der 9. Minute 6:0 für den SCM. Wie von Magdeburgs Coach Bennet Wiegert erwartet, hatten die Gastgeber nicht wie beim Duell vor zwei Wochen beim Wartburg-Cup auf den siebten Feldspieler gesetzt. In der 12. Minute konnte der TBV aber auf 3:7 verkürzen.

Als vor dem 6:9 (20.) Gisli Kristjansson einen Ball verlor, wurde Wiegert richtig sauer und stauchte den Isländer auf der Bank zusammen. Doch als er beim nächsten Angriff cool auf Magnusson ablegte und Wiegert freudig mit Kristjansson abklatschte, war klar, was der Coach von ihm erwartet. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel hatte der SCM wieder auf plus Sechs gestellt und führte 12:6. Dass es dann mit einem 14:9 in die Pause ging, war der neunten Parade von Hernandez zu verdanken.

Mandic pariert Siebenmeter beim Debüt

Auch nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste erst einmal aufs Tempo. Lukas Mertens stellte in der 36. Minute beim 18:11 sogar ein Sieben-Tore-Plus her. Kurz darauf probierten es die Lemgoer dann doch mit dem siebten Feldspieler, kassierten da aber auch zwei Treffer ins leere Tor. So hieß es in der 41. Minute 21:15 für den SCM. Zwölf Tore davon hatte Magnusson erzielt.

In der 44. Minute wurde von den Fans der Einsatz des zuletzt verletzt ausgefallenen Christian O'Sullivan bejubelt. Dann gab auch noch Matej Mandic bei einem Siebenmeter ein glanzvolles Debüt - und hielt beim Stand von 21:16 (44.) den Wurf von Samuel Zehnder. Zwei Minuten später war der SCM aber nur noch 21:18 vorn. Und Lemgo ließ auch nicht nach, verkürzte immer wieder auf drei Tore. Neun Minuten vor dem Ende stellten Magnusson mit Treffer Nummer 14 und Mertens mit einem Wurf ins leere Tor zum 27:21 die Weichen dann allerdings endgültig auf Sieg. Hernandez legte nach seiner 14. Parade sogar selbst das 28:21 nach. Am Ende ließ der SCM dann nur noch ein bisschen Ergebniskosmetik zu.