Magdeburg/MTU. Der BSV 79 Magdeburg und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:5 (1:1).

Illia Kompaniiets (MSC Preussen) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels. Diesmal war Philipp Glage der Torschütze.

BSV 79 Magdeburg und MSC Preussen – 1:1 in Minute 45+1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Hossein Rezai/Preussen (67.), gefolgt von Illia Kompaniiets (MSC Preussen) in Minute 68, 80 und Alain Zidane Nsangou (BSV 79 Magdeburg) in Minute 86. Spielstand 4:2 für den MSC Preussen.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Bereits eine Spielminute später konnte Azad Kidw (Preussen) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 5:2 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – MSC Preussen

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Krüger (77. Youdom Takaw), Kokert (66. Baumann), Glage, Spiering (56. Hilgendorf), Ellrich (77. Heyse), Bansemer, Wolde, Gröschner, Nsangou, Ngou

MSC Preussen: Ademovic – Heinrich (63. Tischer), Al Mounif, Dervishaj, Jahjah, Hussen Gahdo (63. Rezai), El Zayat, Farho, Al Mori (75. Kidw), Preuss, Kompaniiets (84. Chebli)

Tore: 0:1 Illia Kompaniiets (25.), 1:1 Philipp Glage (45.+1), 1:2 Hossein Rezai (67.), 1:3 Illia Kompaniiets (68.), 1:4 Illia Kompaniiets (80.), 2:4 Alain Zidane Nsangou (86.), 2:5 Azad Kidw (87.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Zörner, Maximilian Port; Zuschauer: 24