Eine Niederlage für den FC Halle-Neustadt besiegelte den 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die Turbine Halle II mit 1:2 (1:1).

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der FC Halle-Neustadt und die Turbine Halle II ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).

Es waren bereits 27 Minuten des Spiels vergangen, als Gregor Reinemann für Halle traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Hallenser doch noch revanchieren: In der zweiten Minute wurde das Gegentor via Strafstoß durch Danut Halibei erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

1:1 Ausgleich im Spiel FC Halle-Neustadt gegen Turbine Halle II – 47. Minute

Das finale Tor der Partie fiel zwölf Minuten nach der Pause, als Reinemann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Halle sicherte (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Turbine Halle II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Müller, Teklay (61. Ali Yusuf), Moh, Keunang, Zavoloka, Hardt, Al-Hamdi (67. Burzlaff), Tinto, Halibei (61. Manga), Shuba

Turbine Halle II: Bergien – Krziwanie, Everding (83. Hayatou), Ermolaev, Leinhoß, Titonis (65. Kasparek), Nultsch (65. Büchner), Kuske, Reinemann (90. Zahn), Anders (73. Wehse), Müller

Tore: 0:1 Gregor Reinemann (27.), 1:1 Danut Halibei (45.+2), 1:2 Gregor Reinemann (57.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Andreas Sturm, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45