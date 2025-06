Die SG Blau-Weiß Gerwisch hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den SV 1889 Altenweddingen mit 0:2 (0:1).

Gerwisch/MTU. Das Spiel zwischen Gerwisch und Altenweddingen ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Hannes Petters (SV 1889 Altenweddingen) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gerwisch

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 29

95. Minute: SG Blau-Weiß Gerwisch liegt 0:2 zurück

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Blau-Weiß Gerwisch musste zweimal Gelb hinnehmen. Der SV 1889 Altenweddingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Lukas Hering.

Am Ende der Partie sollte es dem SV 1889 Altenweddingen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Jannes Krüger den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (90.+5). Damit war der Triumph der Sülzetaler entschieden.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Gerwisch – SV 1889 Altenweddingen

SG Blau-Weiß Gerwisch: Dünnebier – J. Matthe, Lisak, Gehrmann (13. Mangold), Köthnig, Fritz, Thormeier, Laue (57. Schuller), Möser, J. Matthe, Brandt

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Nord, Rein (81. Krause), Selent (70. Junge), Schwarz, Schubert, Sedlak, Schlieter, Harnau, Petters (53. Thielecke), Krüger (90. Hering)

Tore: 0:1 Hannes Petters (11.), 0:2 Jannes Krüger (90.+5); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Erik Körn; Zuschauer: 134