Der Osterweddinger SV errang am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV Groß Santersleben I.

Sülzetal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 49 Besuchern auf dem Sportplatz Osterweddingen geboten. Die Osterweddinger setzten sich knapp mit 2:1 (2:1) gegen die Gäste aus Groß Santersleben durch.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Yven Chris Gebhardt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Osterweddinger legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Tom Robin Koch der Torschütze (29.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Minute 29: Osterweddinger SV mit 2:0 Vorsprung

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Yohanes Tafere, den Ball ins Netz zu befördern und den Santerslebern noch ein Tor zu bescheren (42.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Groß Santersleben I

Osterweddinger SV: Steinwerth – Gebhardt, Klaus, Falkenberg (15. Müller), Koch, Schulze, Magel, Barkowski, Nölle, Krull (73. Reuter), Nakoinz

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, Al Houri, Fateh, Alicke (46. Eftindjioski), Madaus, Otto, Lange, Dressel, Hahn, Kitanoski

Tore: 1:0 Yven Chris Gebhardt (25.), 2:0 Tom Robin Koch (29.), 2:1 Yohanes Tafere (42.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Sven Wiederhold; Zuschauer: 49