Fußball-Landesklasse 2: Am Donnerstag setzte sich der Gastgeber Osterweddinger SV vor 85 Zuschauern gegen den SV Eintracht Gommern mit einem überlegenen 6:0 (3:0) durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Steffen Grafe (Barby) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (9., 9.). Rico Müller (Osterweddinger SV) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Bastian Falkenberg den Ball ins Netz (16.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Ole Lennard Nölle traf in Minute 29, Erik-Niklas Reuter in Minute 47 und Yven Chris Gebhardt in Minute 82. Spielstand 5:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Nölle den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 festigte (87.). Damit war der Triumph der Osterweddinger gesichert. Die Osterweddinger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Eintracht Gommern

Osterweddinger SV: Kiese – Müller (63. Gebhardt), Iser, Koch (85. Suchanek), Schulze, Nakoinz, Nölle, Falkenberg, Barkowski, Reuter (75. Treusch), Hübler (46. Magel)

SV Eintracht Gommern: Werban – Thiem, Hoppe, Werban (46. Adelheim), Schmidt, Napiontek, Hübener, Kunitschke, Schulz, Sindermann, Randel (82. Boin)

Tore: 1:0 Rico Müller (11.), 2:0 Bastian Falkenberg (16.), 3:0 Ole Lennard Nölle (29.), 4:0 Erik-Niklas Reuter (47.), 5:0 Yven Chris Gebhardt (82.), 6:0 Ole Lennard Nölle (87.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Fynn Stahnke, Andreas Härtel; Zuschauer: 85