Bis auf Olympischen Spiele hat der ehemalige SCM-Schwimmer alle Höhepunkte einer Karriere erlebt. Dann beendete er seine Laufbahn, suchte nach einer neuen Herausforderung. Und irgendwann kam die alles entscheidende Frage.

Neue Rolle für Marius Zobel: Schwimmer im Sturm mit „Kacktor“-Talent

Marius Zobel (r./hier gegen Ian Felgenhauer von den Roten Sternen) hat in seiner ersten Saison zwölf Spiele für Handwerk bestritten und zwei Tore erzielt.

Magdeburg - Eines Tages stand er bei der SG Handwerk auf dem Trainingsplatz. Beim Stadtoberligisten. „Ich hatte einen Verein gesucht, der relativ nah an meiner Wohnung lag“, berichtet Marius Zobel. Er hat dann mitgemacht, gedribbelt, geschossen und geköpft. Und irgendwann, nach einem kleinen Spielchen zum Abschluss einer Einheit, haben ihn die Handwerker um Trainer Holger Kreuziger die alles entscheidende Frage gestellt.