Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der Roter Stern Sudenburg vor 52 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Eintracht Gommern freuen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 52 Besuchern auf dem Sportplatz Dodendorfer Straße geboten. Die Berliner waren den Gästen aus Gommern mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Michel Unger das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 12

Roter Stern Sudenburg führt mit 2:0 – 99. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Berliner durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Rafiullah Moushfiq ersetzte Michel Unger und Janek Subke kam rein für Philipp Graupner. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der Roter Stern Sudenburg noch einmal die Gelegenheit. In der neunten Minute konnte Rafiullah Moushfiq (Stern) den Ball über die Linie bringen (90.+9). Mit 2:0 gingen die Berliner als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Eintracht Gommern

Roter Stern Sudenburg: Barth – Hennings (90. Böttcher), Graupner (85. Subke), Riedel, Unger (69. Moushfiq), Telge, Abraham (46. Gläser), Felgenhauer, Wildenhof, Pakebusch, Spilgies (59. Zen Al Abeden)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schellbach, Engel, Thauß, Thiem, Schmidt, Werban, Hoppe, Napiontek, Hübener, Von Saleski (90. Bea)

Tore: 1:0 Michel Unger (67.), 2:0 Rafiullah Moushfiq (90.+9); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Matti Pieles; Zuschauer: 52