Die Vertragsverlängerung von Gisli Kristjansson war eine Überraschung für die Fans des SC Magdeburg. Der Isländer bekennt sich damit zu den Grün-Roten und hofft auf viele weitere Titel mit dem Club.

Gisli Kristjansson spielt seit Januar 2020 für den SCM.

Magdeburg - Sportlich gab es wenig zu kritisieren am 33:20 (22:10)-Erfolg des SC Magdeburg gegen die HSG Wetzlar. Dafür hakte die Technik nach Spielende. Erst beim dritten Anlauf lief das Video auf der Leinwand, an dessen Ende das Porträt von Gisli Kristjansson mit der Zahl 2030 aufleuchtete. Der Isländer und der SCM überraschten die 6.600 Zuschauer mit der Vertragsverlängerung des 26-Jährigen.