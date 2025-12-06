Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der Roter Stern Sudenburg gegenüber dem Eilslebener SV machtlos und wurde 1:3 (1:1) besiegt.

Roter Stern Sudenburg unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen Eilslebener SV

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Patrick Reich. Der Trainer von Stern musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Eilsleben beobachten.

Ole Stolte (Eilslebener SV) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der Roter Stern Sudenburg musste einmal Gelb hinnehmen (9.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Kevin Spilgies (12.) erzielt wurde.

Minute 12 Roter Stern Sudenburg auf Augenhöhe mit Eilslebener SV – 1:1

Unentschieden. Eilslebens Benjamin Sacher konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der Roter Stern Sudenburg steckte noch einmal Gelb ein.

25 Minuten nach der Pause konnte Sacher (Eilsleben) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 3:1 verließen die Eilslebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Eilslebener SV

Roter Stern Sudenburg: Barth – Hennings, Pakebusch, Spilgies (60. Zen Al Abeden), Schimmelpfennig, Wildenhof, Abraham (75. Weber), Riedel (60. Gläser), Graupner, Moushfiq (60. Henkel), Böttcher (75. Janik)

Eilslebener SV: Bergeest – Hampel (75. Roloff), Haus, Stolte (60. Gerhardt), Hasse (85. Weber), Jakobs, Badeleben (62. Badeleben), Sengewald, Sacher, Reber, Falk (62. Stotmeister)

Tore: 0:1 Ole Stolte (8.), 1:1 Kevin Spilgies (12.), 1:2 Benjamin Sacher (49.), 1:3 Benjamin Sacher (70.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Konrad Tietz, Matthias Schulze; Zuschauer: 60