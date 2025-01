Der SV Groß Santersleben I errang am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 41 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen die Germania Olvenstedt I.

Groß Santersleben/MTU. Die 41 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber besiegten die Gäste aus Olvenstedt mit 3:1 (2:0) souverän.

Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Groß Santersleben I kassierte einmal Gelb (34.). Die Santersleber waren aber noch nicht fertig: In Minute 42 wurde ein weiteres Tor durch Habibou Wilfried Otto erzielt.

42. Minute: SV Groß Santersleben I führt mit zwei Toren

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I steckte noch zweimal Gelb ein. Die Germania Olvenstedt I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sascha Döring. Es sah nicht gut aus für Olvenstedt. Aber dann musste der SV Groß Santersleben I auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Matthias Meinecke nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Hahn den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (83.). Damit war der Triumph der Santersleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Germania Olvenstedt I

SV Groß Santersleben I: Deupert – C. Madaus (85. Dressel), Lange, Tusuni, Jülich (56. Adjioski), Hahn, Ilijoski (76. Kleinau), C. Madaus, Otto, Pina Fernandes, Kutz

Germania Olvenstedt I: Herrmann – Sevcov, Otto (46. Arndt), Metzger, Frank, Komrowski, Neumann, Meinecke, Elling, Zabel (80. Döring), Puchowka

Tore: 1:0 Steven Hahn (18.), 2:0 Habibou Wilfried Otto (42.), 2:1 Matthias Meinecke (64.), 3:1 Steven Hahn (83.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Edgar Brehmer, Christoph Blasig; Zuschauer: 41