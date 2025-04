Der SV Irxleben errang am 23. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den Burger BC 08.

Irxleben/MTU. Im Sportpark am Wildpark haben 215 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV Irxleben und dem Burger BC 08 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

Bereits kurz nach Spielstart brachte Robin Sanne den Gastgeber in Führung (4.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 23

Die Börder haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Irxleben – Burger BC 08

SV Irxleben: Schulze – Nordt (72. Schwenke), Trabert (84. Müller), Pollmer, Köhler, Fricke, Krause, Kanning (90. Rolle), Sanne (87. Stier), Michael, Ahlemann

Burger BC 08: Stöwesand (70. Micksch) – Schmidt, Parpart, Gase, Ulrich, Engel, Schäfer (72. Kersten), Saage, Teege (82. Lichtenberg), Wehrmann (65. Rusche), Baas

Tore: 1:0 Robin Sanne (4.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Jonathan Stern, Lukas Daries; Zuschauer: 215