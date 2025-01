Magdeburg/MTU. Die 61 Besucher des Stadions Seilerwiesen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Möser mit 4:1 (2:0) souverän.

In Minute 14 schoss Christian-Gabriel Gropius das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Paul Elias Rittmeister (18.) erzielt wurde.

18. Minute: SV Seilerwiesen Magdeburg führt mit zwei Toren

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die TSG Grün-Weiß Möser I kassierte einmal Gelb. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Gropius konnte in Minute 54 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die TSG Grün-Weiß Möser I. In Minute 75 gelang es Spieler Nummer 16 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Gropius, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 auszubauen (90.+2). Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSG Grün-Weiß Möser I

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Grzenda, Stridde, Hähre (83. Tarasov), Schardt, Trabandt (46. Fritz), Zoll, Lausch (75. Tilche), Gropius, Rittmeister, Gabriel (83. Holtz)

TSG Grün-Weiß Möser I: Erdmann – Kloska, Damczyk, Altenkirch, Rölke (61. Friedhoff), Preßler (61. Fischer), Rieche, Rick (46. Thiele), Karbe, Jordan, Pilz

Tore: 1:0 Christian-Gabriel Gropius (14.), 2:0 Paul Elias Rittmeister (18.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (54.), 3:1 Robin Kloska (75.), 4:1 Christian-Gabriel Gropius (90.+2); Zuschauer: 61