Magdeburg/MTU. Der SV Seilerwiesen Magdeburg und der SSV Samswegen haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 3:4 (1:1).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Johannes Meyer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Fabian Lehmann den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (18.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Daniel Stridde/Magdeburg (50.), gefolgt von Sebastian Engels (SV Seilerwiesen Magdeburg) in Minute 62, Julian Kober (SSV Samswegen) in Minute 74 und Fabian Lehmann (SSV Samswegen) in Minute 83. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 30

Nach wenigen Momenten gelang es Jan-Erik Gamroth, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Börder zu entscheiden (87.). Die Gegner vom SV Seilerwiesen Magdeburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SSV Samswegen

SV Seilerwiesen Magdeburg: Schramm – Hähre, Stridde, Skorsetz, Gropius (67. Lentz), Engels, Meyer (61. Seegers), Lausch (46. Repp), Rittmeister (76. Friedrich), Holtz (61. Theele), Schröder

SSV Samswegen: Lindemann – Gamroth, Wagner, Bartsch, Ronge, Nagel (64. Lemke), Ermisch, Lehmann, Resch (35. Brandt), Kober, Feyer (90. Beykirch)

Tore: 1:0 Johannes Meyer (7.), 1:1 Fabian Lehmann (18.), 2:1 Daniel Stridde (50.), 3:1 Sebastian Engels (62.), 3:2 Julian Kober (74.), 3:3 Fabian Lehmann (83.), 3:4 Jan-Erik Gamroth (87.); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Frank Hoffmann; Zuschauer: 35