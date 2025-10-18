Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 48 Zuschauern über einen soliden 5:3 (3:0)-Erfolg gegen den BSV 79 Magdeburg freuen.

Hannes Schulze (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Biederitzer legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Schulze der Torschütze (35.).

Die Biederitzer schafften es, nochmal zu erhöhen. Marcus Schlüter traf in Spielminute 45. Der BSV 79 Magdeburg lag drei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Alain Zidane Nsangou schoss und traf in Spielminute 49, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Gefährlich wurde es für die Biederitzer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Schulze traf in Spielminute 66 ein weiteres Mal. Die Magdeburger nahmen aber nochmal Anlauf. Nsangou versenkte den Ball in Spielminute 81 ein weiteres Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Dean-Robbin Taube den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 ausbaute (90.). Damit war der Erfolg der Biederitzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Kloska, Fritz, Schlüter, Marth, Peukert, Vasükov (73. Hanke), Schäfer, Schulze (70. Thorand), Wöhler (77. Möser), Taube

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Hilgendorf (77. Bielau), Kasper, Nsien (37. Baumann), Bansemer, Nsangou, Ngou, Klinzmann, Krüger, Ellrich, Gröschner

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48