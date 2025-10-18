Der SV Liesten 22 sicherte sich am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den TuS Wahrburg.

Paul Langer (SV Liesten 22) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Assmann den Ball ins Netz.

42. Minute SV Liesten 22 und TuS Wahrburg im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Mateev (Liesten) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Salzwedeler Elf erzielen (67.). Die Salzwedeler sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – Glameyer, Langer (62. Hackfurt), Müller (90. Beck), O. A. Czaplinski, F. B. Mateev, Bastian (59. Subke), Paul, Luckmann (87. Häusler), V. B. Mateev, Zurleit (61. M. J. Czaplinski)

TuS Wahrburg: Henschel – Burghard, Klipp, Assmann, Schnee, Rundstedt (67. Rieke), Heim (67. Aslih), Schlegel, Salemski, Radelhof, Heyder

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55