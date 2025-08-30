Der SV Union Heyrothsberge gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den MSC Preussen mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 83 Zuschauer waren live dabei.

Biederitz/MTU. Heyrothsberge – Preussen: Nachdem die SV Union Heyrothsberge an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (1:1).

Nach nur 17 Minuten schoss Ihab El Zayat das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tom Raue den Ball ins Netz (20.).

20. Minute SV Union Heyrothsberge gleichauf mit MSC Preussen – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen steckte dreimal Gelb ein. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Raue den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (66.). Damit war der Triumph der Biederitzer gesichert. In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Fritz (88. Sensenschmidt), Schäfer, Marth, Gropius, Raue (68. Vogel), Taube (68. Schmidt), Wöhler, Schulze (82. Hanke), Kloska (90. Thorand), Schlüter

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Haxhiu (63. Hussen Gahdo), Al Mounif (70. Gjoci), Chebli (70. Rezai), Jibril, Jahjah (46. Kompaniiets), Dervishaj, El Zayat, Preuss, Kulinich, Norenko

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83