Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 23 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge geboten. Die Biederitzer setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Samswegen durch.

Simon Otto Fritz (SV Union Heyrothsberge) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Biederitzer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Christian Kloska der Torschütze (34.).

SV Union Heyrothsberge führt mit 2:0 – Minute 34

Es sah nicht gut aus für Samswegen. Aber dann musste der SV Union Heyrothsberge auch mal einstecken. Torwart Christopher Biegelmeier konnte den Ball von Jan-Erik Gamroth nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 12

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Fritz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (80.). Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SSV Samswegen 1884

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Schlüter, Hanke (68. Vogel), Vasükov, Peukert, Marth (75. Wöhler), Fritz, Schulze (85. Hrachowitz), Möser, Marks (85. Sensenschmidt), Kloska

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Resch (70. Engler), Feyer, Bartsch, Ronge, Kober, Ermisch (82. Jahns), Nagel (70. Mazlomi), Herbst (51. Sonnabend), Lehmann, Gamroth

Tore: 1:0 Simon Otto Fritz (21.), 2:0 Christian Kloska (34.), 2:1 Jan-Erik Gamroth (47.), 3:1 Simon Otto Fritz (80.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Otto Wilhelm Neumann, Niklas Stoye; Zuschauer: 23