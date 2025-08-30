Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich die SV Union Heyrothsberge vor 83 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den MSC Preussen freuen.

Biederitz/MTU. Im Spiel zwischen Heyrothsberge und Preussen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Sieg für die Gastgeber.

Ihab El Zayat (MSC Preussen) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tom Raue den Ball ins Netz (20.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen kassierte dreimal Gelb. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

In Minute 66 fiel der finale Treffer der Partie. 21 Minuten nach Anpfiff gelang es Raue, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (66.). In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Marth, Kloska (90. Thorand), Schlüter, Raue (68. Vogel), Fritz (88. Sensenschmidt), Schäfer, Taube (68. Schmidt), Schulze (82. Hanke), Wöhler, Gropius

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Al Mounif (70. Gjoci), Dervishaj, Jibril, Kulinich, Haxhiu (63. Hussen Gahdo), Jahjah (46. Kompaniiets), El Zayat, Norenko, Preuss, Chebli (70. Rezai)

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83