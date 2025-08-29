Der TSV Niederndodeleben errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den BSV 79 Magdeburg.

Hohe Börde/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem TSV Niederndodeleben und BSV 79 Magdeburg. 105 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Niederndodeleben.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es nicht besser aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg

TSV Niederndodeleben: Willner – Schott, Biermanski, Ferl, K. Husnik (67. Mai), Frank (84. Schädel), Nötzold (77. Jebsen), Lüddeckens, Müller (46. Gottschalk), Dreiling (75. K. Husnik), Ahlemann

BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Gröschner, Bansemer (75. Kasper), Krüger (74. Bansemer), Wolde, Nsangou, Horn, Hartwig, Glage, Klinzmann, Ngou

Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105