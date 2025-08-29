Ergebnis 2. Spieltag TSV Niederndodeleben sichert sich engen 1:0-Sieg gegen BSV 79 Magdeburg
Der TSV Niederndodeleben errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den BSV 79 Magdeburg.
Hohe Börde/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem TSV Niederndodeleben und BSV 79 Magdeburg. 105 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Niederndodeleben.
Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Auch in der zweiten Spielhälfte sah es nicht besser aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr
- Austragungsort: Hohe Börde
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 2
Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg
TSV Niederndodeleben: Willner – Schott, Biermanski, Ferl, K. Husnik (67. Mai), Frank (84. Schädel), Nötzold (77. Jebsen), Lüddeckens, Müller (46. Gottschalk), Dreiling (75. K. Husnik), Ahlemann
BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Gröschner, Bansemer (75. Kasper), Krüger (74. Bansemer), Wolde, Nsangou, Horn, Hartwig, Glage, Klinzmann, Ngou
Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105