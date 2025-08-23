Die U 23 der Blau-Weißen feiert beim Chemnitzer FC ihren zweiten Saisonerfolg. Ein 18-Jähriger schnürt dabei einen Doppelpack.

Chemnitz/Magdeburg - Connor Krempicki war dabei, Aleksa Marusic war dabei oder auch Abu-Bekir El-Zein, Nick Meier und Magnus Baars waren dabei: Gleich auf sieben Positionen hatten die Trainer Pascal Ibold und Petrik Sander ihre U 23 vom 1. FC Magdeburg im Vergleich zur Niederlage vor zwei Wochen gegen den FSV Luckenwalde verändert und Profis in den Kampf beim Chemnitzer FC geschickt. „Wichtig ist es, dass wir den Spielern aus der Profiabteilung die Möglichkeit geben, zu spielen. Und das war fußballerisch ein sehr, sehr gutes Spiel von uns“, sagte der 64-jährige Sander.