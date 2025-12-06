Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Die 72 Besucher auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen das Team aus Altenweddingen mit 2:1 (2:0) knapp.

Stefan Fischer traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Spielminute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: Sechs Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Patrick Oeding erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt führt in Minute 39 mit 2:0

13 Minuten nach der Pause konnte Jannes Krüger (Altenweddingen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Altenweddingen erzielen (58.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Schulz, Oeding, Fischer, Klawunn (75. Rohde), Kutz (90. Koopmann), Alali Alhamad, Iyamu (30. Wegelin), Reuper (90. Ladewig), Rasche, Hildebrandt

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Schlieter (90. Deike), Schwarz, Winkelmann, Harnau, Selent (46. Mootz), Zywotek (46. Rein), Dethlefsen, Wendland (85. Thielecke), Krüger, Richter

Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72