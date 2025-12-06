Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SV 1889 Altenweddingen heimste der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Die 72 Besucher auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen das Team aus Altenweddingen mit 2:1 (2:0) knapp.

Stefan Fischer traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Spielminute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Patrick Oeding den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt führt mit 2:0 – Minute 39

13 Minuten nach der Pause konnte Jannes Krüger (Altenweddingen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Altenweddingen erzielen (58.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Iyamu (30. Wegelin), Kutz (90. Koopmann), Rasche, Hildebrandt, Schulz, Oeding, Reuper (90. Ladewig), Klawunn (75. Rohde), Alali Alhamad, Fischer

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Wendland (85. Thielecke), Zywotek (46. Rein), Selent (46. Mootz), Harnau, Schlieter (90. Deike), Winkelmann, Krüger, Dethlefsen, Richter, Schwarz

Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72