Nach einem packenden Spiel haben sich der BSV Halle-Ammendorf und die SG Buna Halle-Neustadt am Mittwoch 6:3 (2:1) getrennt.

Hoang Minh Gerlach (SG Buna Halle-Neustadt) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 24 wurde das Gegentor durch Linus Vock erzielt.

BSV Halle-Ammendorf und SG Buna Halle-Neustadt – 1:1 in Minute 24

Es stand Unentschieden. Der BSV Halle-Ammendorf konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Linus Vock versenkte den Ball in Spielminute 41 ein weiteres Mal. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Richard Nnamdi Menzer schoss und traf in der 50. Spielminute. 2:2. Die Hallenser revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Vock versenkte den Ball in der 53. Minute, gefolgt von Fredrick Geißler (55.). So einfach ließen sich die Hallenser jedoch nicht unterkriegen. Julien Eric Vernau schoss und traf in Minute 58. Gefährlich wurde es für die Hallenser nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 5:3 aus. Laoand Moho versenkte den Ball in Spielminute 78. Spielstand 5:3 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.05.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 18

Nur fünf Spielminuten später konnte Geißler (Halle-Ammendorf) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 6:3 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Buna Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf: Rose – Taubert, Vock, Müller (88. Sare), Moho, Melikidis, Nikiforidis, Brock, Geißler, Warnecke

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Glaser (73. Ali), Fischer, Gerlach, Seym, Bornkessel, Dong, Solyman, Ivanko (46. Phung), Menzer, Vernau

Tore: 0:1 Hoang Minh Gerlach (4.), 1:1 Linus Vock (24.), 2:1 Linus Vock (41.), 2:2 Richard Nnamdi Menzer (50.), 3:2 Linus Vock (53.), 4:2 Fredrick Geißler (55.), 4:3 Julien Eric Vernau (58.), 5:3 Laoand Moho (78.), 6:3 Fredrick Geißler (83.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Zuschauer: 36