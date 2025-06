Irxleben/MTU. 8:1 (4:0) in Irxleben: Ganze acht Bälle hat die Mannschaft von Steffen Rau, der SV Irxleben, am Samstag im Tor der Gegner aus Magdeburg-Neustadt untergebracht.

Nach 13 Minuten schoss Lukas Schwenke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Irxleben steckte einmal Gelb ein (17.). Die Börder legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Schwenke der Torschütze (25.).

25. Minute: SV Irxleben vorne dank Doppelpack von Lukas Schwenke – 2:0

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Florian Schneider. Schwenke konnte in Minute 34 erneut einnetzen, Robin Sanne in Minute 452, Robin Sanne legte in Minute 46 nach und Brachwitz traf in Minute 46. Es sah nicht gut aus für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 18 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Lukas Schwenke traf für Irxleben in Minute 76. Spielstand 7:1 für den SV Irxleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 27

In den letzten Minuten versuchten durch Spielerwechsel nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Sascha Müller kam rein für Lukas Schwenke. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV Irxleben steckte noch einmal Gelb ein. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Sascha Müller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 8:1 zu festigen (90.+1). In Spielminute 91 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Börder haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Irxleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Irxleben: Schulze – Köhler, Reich, Ahlemann (56. Stier), Michael, S. Schwenke (65. Kanning), Sanne, Rolle (74. Nordt), Pollmer (71. Fricke), Dethlefsen, L. Schwenke (81. Müller)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Iyamu, Reuper, Fischer, Simon, Schulz, Klawunn (62. Brachwitz), Koopmann, Oeding, Rasche, Hildebrandt

Tore: 1:0 Lukas Schwenke (13.), 2:0 Lukas Schwenke (25.), 3:0 Lukas Schwenke (34.), 4:0 Robin Sanne (45.+2), 5:0 Robin Sanne (46.), 6:0 Lukas Schwenke (62.), 6:1 Tom Brachwitz (64.), 7:1 Lukas Schwenke (76.), 8:1 Sascha Müller (90.+1); Schiedsrichter: Michael Damke (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Ole Baumann; Zuschauer: 139