Ergebnis 13. Spieltag 0:0 – Unentschieden zwischen Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg
Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.
Quedlinburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg. 52 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) ausgesprochen. Alles in allem sieben Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Quedlinburg
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 13
Quedlinburger SV gleichauf mit SV Einheit Bernburg – 0:0
Die Quedlinburgerer haben sich somit Platz zehn gesichert.
Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Einheit Bernburg
Quedlinburger SV: Demchenko – Möller, Brunner, Rieneckert, Hamann, Filippov (46. Hahn), Stertz, Rink, Deiters, Struckmeyer, Beti
SV Einheit Bernburg: Käding – Krug, Haiduk, Kupka, Kupka (84. Erdmann), Kuhn, Fischer, Ehrich, Weber (69. Hammermann), Pundzin, Apel (81. Homri)
; Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Adrian Gehring, Jonas Mädel; Zuschauer: 52