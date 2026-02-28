Fußball-Landesklasse 3: Der Heimbonus half dem Quedlinburger SV am Samstag nicht, als er sich vor 55 Fans mit 0:2 (0:0) gegen die Germania Wernigerode verabschieden musste.

Quedlinburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Steffen Morcinek. Der Trainer von Quedlinburger musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Wernigerode beobachten.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Sebastian Seil das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Quedlinburger SV liegt 0:2 im Rückstand – 66. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Justin Sölle den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (66.). Damit war der Sieg der Wernigeroder gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Quedlinburger SV wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 72 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der Germania Wernigerode beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – Germania Wernigerode

Quedlinburger SV: Demchenko – D. Arbeiter, R. S. Arbeiter, Rosplesch (62. Bode), Pathak, Hamann, Pflug, Deiters (62. Rink), Stertz (79. Beti), Möller (75. Spannaus), Steller

Germania Wernigerode: Kubanek – Hahne, Seil, Mock, Seil, Deunert, Wypior (86. Kugenbuch), Hahne, Thiel (46. Sölle), Seil, Müller (84. Stechhahn)

Tore: 0:1 Sebastian Seil (51.), 0:2 Justin Sölle (66.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Matti Pieles, Ralf Pitt; Zuschauer: 55