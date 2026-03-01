Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unfassbaren 14:1 (5:1) fegte das Team des 1. FC Zeitz die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag vom Spielfeld.

Zeitz/MTU. Gleich 14 mal hat der 1. FC Zeitz am Sonntag gegen die Rivalen aus Wörmlitz-Böllberg eingenetzt. 14:1 (5:1) für die Zeitzer.

Julius Christopher Rolke traf für den 1. FC Zeitz in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Philip Mike Rieger (19.) erzielt wurde.

1. FC Zeitz mit 2:0 vorne – Minute 19

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Artion Hajrizaj musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Lucas Müller konnte in Minute 22 einnetzen und Schulze legte in Minute 26 und 32 nach. Es sah nicht gut aus für die TSG Wörmlitz-Böllberg. In Minute 39 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Acht mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Hallenser. Spielstand 13:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Medovkin, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 14:1 zu festigen (84.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – TSG Wörmlitz-Böllberg

1. FC Zeitz: Pechmann – Müller, Thäle, Felgenträger, Schröter, Reiche (53. Medovkin), Kämpfe (61. Nerea), Michel (21. Schubert), Rieger, Rothe, Rolke (53. Abdullahi Hassan)

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Ölmez, Schulze, Abo Zamr, Haase, Redzhebov, Funke, Ouedraogo

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (18.), 2:0 Philip Mike Rieger (19.), 3:0 Lucas Müller (22.), 4:0 Lennie Kämpfe (26.), 5:0 Lennie Kämpfe (32.), 5:1 Ben Louis Schulze (39.), 6:1 Lennie Kämpfe (49.), 7:1 Yaroslav Medovkin (57.), 8:1 Jonas Felgenträger (58.), 9:1 Lennie Kämpfe (61.), 10:1 Fabrice Rothe (77.), 11:1 Ali Abdullahi Hassan (80.), 12:1 Leon Thäle (81.), 13:1 Fabrice Rothe (81.), 14:1 Yaroslav Medovkin (84.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 30