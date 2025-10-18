Eine herbe Schlappe erlitt die Germania Wernigerode an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den Blankenburger FV. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 85 Zuschauern mit 0:4 (0:0).

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Simon Müller für Blankenburg traf und eine Minute nach Start zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Julian Yannik Matthes (56.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Blankenburger brach nicht ab. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Daniel Thiel kam rein für Alexander Mock und Clayton Stechhahn für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite sprangen Louis Lepetit für Marc Henry Huch und Mohamed Zahr Alhndi für Mohamed Alhndi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Louis Lepetit den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (90.). Damit war der Sieg der Blankenburger entschieden. Die Wernigeroder sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – A. Seil, Kugenbuch, Mittag, Wagner (55. C. Seil), S. Seil, Deunert, Hahne (55. Blume), Krokowski, Müller (80. Stechhahn), Mock (61. Thiel)

Blankenburger FV: Effler – Paul, Matthes (60. Schnabel), Krause (38. Kupke), Huch (68. Lepetit), Schwarzenberg, Reinhardt (78. Pluskat), Schröder, Müller, Kuhbach, Alhndi (73. Alhndi)

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85