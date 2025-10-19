Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem Rossauer SV ein 3:2 (2:2)-Heimsieg über den TSV Brettin/Roßdorf I.

Rossau/MTU. Am Sonntag haben sich der Rossauer SV und der TSV Brettin/Roßdorf I ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:2).

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Gianni Schmahl für Brettin/Roßdorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Moritz Noack (29.).

Rossauer SV und TSV Brettin/Roßdorf I – 1:1 in Minute 29

Tor Nummer drei schoss Tim Ole Nowack für Rossau (32.). Die Partie blieb spannend. Jeremy Feuerherdt (Brettin/Roßdorf) traf in Minute 37. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Stefan Wallmann (Rossau) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Rossauer Mannschaft erzielen (75.). Die Rossauer sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – TSV Brettin/Roßdorf I

Rossauer SV: Benecke – Wallmann, Wilhelm (87. Schmitz), Elling, Brünicke, Noack (90. Kalkofen), Baik, Ziems, Rieger, Hannemann (46. Grimm), Nowack

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Schmahl, Dauter (79. Gronwald), Lindemann (61. Zander), Feuerherdt, Lindemann, Tepper, Müller, Papke (76. Rähse), Feuerherdt (70. Matthäus), Kniesche

Tore: 0:1 Gianni Schmahl (25.), 1:1 Moritz Noack (29.), 2:1 Tim Ole Nowack (32.), 2:2 Jeremy Feuerherdt (37.), 3:2 Stefan Wallmann (75.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marc Jensen, Marko Roßnick; Zuschauer: 178