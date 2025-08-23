Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Germania Wernigerode und Quedlinburger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Wernigerode/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen der Germania Wernigerode und dem Quedlinburger SV mit einem Remis.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 37.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Christopher Seil am Ende der ersten Halbzeit, als Anton Mittag für Wernigerode traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 44 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Minute 46 Germania Wernigerode und Quedlinburger SV im Gleichstand – 1:1

Nach wenigen Momenten gelang es Nico Stertz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Quedlinburgerer zu erlangen (46.). In Spielminute 87 handelte sich die Germania Wernigerode noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Quedlinburger SV

Germania Wernigerode: Berger – L. T. Hahne (71. Stechhahn), Thiel (46. Sölle), Mittag (60. Wagner), Müller, S. Seil, A. Seil, M. Hahne (60. Beck), Kugenbuch (46. Blume), Krokowski, Mock

Quedlinburger SV: Bachor – Hamann, Brunner, Apel (77. Fritsch), Filippov, Lindow, Deiters, Spannaus, Stertz (71. Bode), Pflug (90. Henneberg), Möller (62. Struckmeyer)

Tore: 1:0 Anton Mittag (44.), 1:1 Nico Stertz (46.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andreas Weller; Zuschauer: 51