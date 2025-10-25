Für den Gastgeber ZLG Atzendorf/Förderstedt endete das Duell mit der Germania Wernigerode am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Staßfurt/MTU. Mit einem Gleichstand sind die ZLG Atzendorf/Förderstedt und die Germania Wernigerode am Samstag auseinander gegangen. 51 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportforum - Platz 1.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Marc-Benjamin Müller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

1:1 im Duell zwischen ZLG Atzendorf/Förderstedt und Germania Wernigerode – 78. Minute

33 Minuten nach der Pause konnte Lukas Hengstmann (Atzendorf/Förderstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Atzendorf/Förderstedt erlangen (78.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Germania Wernigerode

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Hoppmann, Hengstmann, Pfau, Camsky, Machacek, Früchtel, Ulze, Bock, Tolle (65. Jesse), Smetana

Germania Wernigerode: Berger – Müller, Mock, Hahne, Sölle (64. Kubanek), Wagner, Kugenbuch, Deunert (76. Stechhahn), Krokowski, Seil, Mittag (44. Thiel)

Tore: 0:1 Marc-Benjamin Müller (4.), 1:1 Lukas Hengstmann (78.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Stephan Pohl, Lukas Nowotzin; Zuschauer: 51