Fußball-Landesklasse 3: In der Partie am Samstag war die ZLG Atzendorf/Förderstedt gegenüber dem FC Einheit Wernigerode II machtlos und wurde 1:3 (0:1) besiegt.

Staßfurt/MTU. Das Spiel zwischen Atzendorf/Förderstedt und Wernigerode ist mit einer klaren 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Martin Jung am Ende der ersten Halbzeit, als Malik Ibrahim für Wernigerode traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 38 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Bastian Böhme (52.) erzielt wurde.

ZLG Atzendorf/Förderstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 52

Es sah nicht gut aus für Atzendorf/Förderstedt. Aber dann musste der FC Einheit Wernigerode II auch mal einstecken. Torwart Pascal Sparwasser konnte den Ball von Martin Machacek nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Julian Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 auszubauen (90.+3). Die ZLG Atzendorf/Förderstedt rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – FC Einheit Wernigerode II

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Smetana (74. Jesse), Hoppmann, Bock, Camsky, Pfau (86. Ulze), Sitte (89. Früchtel), Tolle (74. Wolter), Maier, Hengstmann, Machacek

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Kodatis (65. Herbst), Clemens (53. Reitmann), Pandyal (71. Vollmer), Peszt, Ibrahim, Blecker, Schmidt, Müller, Schmidt (90. Niehoff), Böhme (53. Foltis)

Tore: 0:1 Malik Ibrahim (38.), 0:2 Bastian Böhme (52.), 1:2 Martin Machacek (80.), 1:3 Julian Schmidt (90.+3); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Maximilian Port; Zuschauer: 45