Fußball-Landesklasse 3: In der Partie am Freitag war der Quedlinburger SV gegenüber dem SV Langenstein machtlos und wurde 1:4 (1:1) besiegt.

Quedlinburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Tino Herrchen. Der Trainer von Quedlinburger musste sein Team bei einer 1:4 (1:1)-Niederlage gegen Langenstein beobachten.

Janne Andreas Neutzner (SV Langenstein) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Nico Stertz (29.) erzielt wurde.

Quedlinburger SV und SV Langenstein – 1:1 in Minute 29

In der 54. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Quedlinburger SV steckte einmal Gelb ein. Daniel Holtzheuer traf für Langenstein in Minute 67 und Sebastian Heine in Minute 83. Spielstand 3:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 24

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Quedlinburger SV kassierte noch einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Gerrit Maurice Hoeft den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Langensteiner entschieden.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Langenstein

Quedlinburger SV: Bachor – Möller, Henneberg (77. Klauss), Soyka (52. Lindow), Spannaus, Kläfker, Struckmeyer, Mata Sanabria, Stertz, Pflug, Beti (58. Garcia Castillo)

SV Langenstein: Eitz – Holtzheuer (80. Gifhorn), Bellan, Ferdenus, Heine (85. Herrmann), Schulze, Hoeft (89. Priese), Schulmeyer, Neutzner (59. Eska), Pinta (59. Hanke), Rappe

Tore: 0:1 Janne Andreas Neutzner (20.), 1:1 Nico Stertz (29.), 1:2 Daniel Holtzheuer (67.), 1:3 Sebastian Heine (83.), 1:4 Gerrit Maurice Hoeft (89.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Danilo Köhler, Lenny-Lucien Peschel; Zuschauer: 89