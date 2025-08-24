Fußball-Landesklasse 3: Am Sonntag war der SV Darlingerode/Drübeck gegenüber dem SV Eintracht Osterwieck machtlos und wurde 1:4 (0:2) besiegt.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Vor 240 Zuschauern hat sich das Team von Mike Knobelsdorf mit 1:4 (0:2) gegen Osterwieck geschlagen geben müssen.

Nach lediglich 21 Minuten schoss Tim Stingl das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Osterwiecker legten in der 39. Spielminute nach. Wieder war Stingl der Torschütze.

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Stingl traf in Minute 50 und Etienne Katzorke in Minute 81. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Nils Keil den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Darlingerode/Drübeck erlangte (84.). Der SV Darlingerode/Drübeck rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – SV Eintracht Osterwieck

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Boje (46. Festerling), Rogacki (88. Gallert), Kühne, Keil, Lüderitz (65. Krebs), Keck, Stretzel (75. Wachsmuth), Braitmaier, Trute, Niehoff

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Krumpach, Meyer, Dzial (65. Kessler), Stingl, Badstübner, Hildach (65. Steinke), Matzelt (77. Katzorke), Gens, Schmidt (77. Großhennig), Klein (46. Badstübner)

Tore: 0:1 Tim Stingl (21.), 0:2 Tim Stingl (39.), 0:3 Tim Stingl (50.), 0:4 Etienne Katzorke (81.), 1:4 Nils Keil (84.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Carlo Sebastian Dattko; Zuschauer: 240