Ilsenburg/MTU. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der Blankenburger FV haben sich am Sonntag in einer aufregenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Marinus Hartmut Udo Hotopp für Ilsenburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Ilsenburger legten in der 43. Minute nach. Diesmal war Theo Palka der Torschütze.

Zweite Halbzeit: Blankenburg lag 2:0 zurück. In Minute 49 jedoch wendete sich das Blatt: Luca Schnabel startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

In Minute 66 fiel das letzte Tor der Partie. 21 Minuten nach der Pause gelang es Simon Müller, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Blankenburger zu erreichen (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Blankenburger FV beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Roten Karte (91.). Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Blankenburger FV

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Berndt (73. Sielaff), Hinze (70. Watanabe), Gödeke, Hanns, Jungermann, Palka, Habel (73. Reuss), Bollmann, Donner, Hotopp (70. Urban)

Blankenburger FV: Effler – Müller, Krause, Schröder (90. Pluskat), Matthes, Heindorf (87. König), Kuhbach, Schinke (46. Schnabel), Kupke, Reinhardt, Lepetit (46. Klebe)

Tore: 1:0 Marinus Hartmut Udo Hotopp (1.), 2:0 Theo Palka (43.), 2:1 Luca Schnabel (49.), 2:2 Simon Müller (66.); Zuschauer: 205